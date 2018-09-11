روسيا تقول إن تركيا لديها مسؤولية أساسية تتعلق بفصل المتشددين في إدلب
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المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف خلال اجتماع في جنيف يوم الثلاثاء - صورة لرويترز من ممثل عن وكالات الانباء(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - قال المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف يوم الثلاثاء إن موسكو تأمل بالتوصل لحل سلمي للوضع في محافظة إدلب السورية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة ولكنها تعتقد أن تركيا منوط بها فصل الإسلاميين المتشددين عن المعارضة المعتدلة.
وقال لافرينتييف للصحفيين بعد محادثات في جنيف مع مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا "نقول إن من الأفضل تسوية الوضع في إدلب بطريقة سلمية. من الممكن تفادي استخدام القوة المسلحة".
وأضاف قائلا "محافظة إدلب.. هي بشكل منطقة تقع ضمن مسؤولية تركيا، ومسؤوليتها فصل المعارضة المعتدلة عن المتطرفين، من جبهة النصرة وجماعات أخرى، وجماعات إرهابية أخرى".
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
رويترز