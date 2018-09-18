روسيا تقول إن سوريا أسقطت خطأ إحدى طائراتها وتلقي باللوم على إسرائيل
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موسكو (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء في تقرير بثته وكالة الإعلام الروسية إن الجيش السوري أسقط بطريق الخطأ طائرة عسكرية روسية فوق سوريا، لكنها ألقت باللائمة في حدوث هذا على إسرائيل.
وكانت الوزارة قد ذكرت من قبل أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار فوق سوريا في نفس الوقت الذي كانت فيه قوات إسرائيلية وفرنسية توجه ضربات لأهداف في سوريا.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية يوم الثلاثاء أن الوزارة اتهمت الطيران العسكري الإسرائيلي بتعمد خلق وضع "خطير" قرب مدينة اللاذقية السورية القريبة من قاعدة جوية روسية قالت إن الطائرة العسكرية وهي من طراز إليوشن-20 كانت تستعد للهبوط فيها.
وأضافت الوزارة أن 15 عسكريا روسيا لقوا مصرعهم بسبب ما وصفته بأفعال إسرائيل غير المسؤولة. وقالت إن إسرائيل لم تحذرها من الضربات إلا قبل دقيقة واحدة من تنفيذها.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز