روسيا تقول إن من واجبها تخليص إدلب السورية من الإرهابيين
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جانب من مدينة ادلب التي تسيطر عليها المعارضة في صورة التقطت من الجو يوم 8 يونيو حزيران 2017. تصوير: عمار عبد الله - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء إن من واجب روسيا قتال الإرهابيين في مدينة إدلب السورية لحين "القضاء عليهم بشكل كامل ونهائي" ودعت الدول الأخرى إلى دعم ذلك الجهد.
وأضافت الوزارة في بيان أن إجراءاتها في محافظة إدلب تتماشى مع الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تستهدف القضاء على الجماعات المتشددة.
وقالت الوزارة في البيان "ترى روسيا أن من واجبها أن تتابع عن كثب هذه الاتفاقيات وسوف تواصل تدمير الإرهابيين لحين القضاء عليهم بشكل نهائي وكامل".
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد حسن)
رويترز