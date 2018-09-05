محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 04:36 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:36

جانب من مدينة ادلب التي تسيطر عليها المعارضة في صورة التقطت من الجو يوم 8 يونيو حزيران 2017. تصوير: عمار عبد الله - رويترز. (reuters_tickers)