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وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو (الى اليسار) يتحدث الى الرئيس فلاديمير بوتين بالقرب من موسكو يوم 19 سبتمبر ايلول 2018. (صورة حصلت عليها رويترز من وكالة أنباء سبوتنيك الروسية).

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موسكو (رويترز) - أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع بثته قناة روسيا 24 التلفزيونية يوم الثلاثاء أن روسيا سلمت نظام إس-300 المؤلف من صواريخ أرض جو إلى سوريا.

وقال شويجو "اكتمل العمل قبل يوم".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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رويترز