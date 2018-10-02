روسيا تكمل تسليم نظام إس-300 إلى سوريا
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وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو (الى اليسار) يتحدث الى الرئيس فلاديمير بوتين بالقرب من موسكو يوم 19 سبتمبر ايلول 2018. (صورة حصلت عليها رويترز من وكالة أنباء سبوتنيك الروسية).(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع بثته قناة روسيا 24 التلفزيونية يوم الثلاثاء أن روسيا سلمت نظام إس-300 المؤلف من صواريخ أرض جو إلى سوريا.
وقال شويجو "اكتمل العمل قبل يوم".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز