محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أغسطس, 2018 04:49 م 08 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:49

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية في موسكو يوم 13 مارس آذار 2018. تصوير: سيرجي كاربوخين - رويترز (reuters_tickers)