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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 06:46 م 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:46

منظومات إس-300 للدفاع الجوي في عرض عسكري في العاصمة الروسية موسكو. صورة من أرشيف رويترز.

من بولينا نيكولسكايا وجابرييل تيترولت فاربر

موسكو (رويترز) - أعلنت روسيا يوم الاثنين أنها ستزود سوريا بنظام إس-300 الصاروخي خلال أسبوعين رغم الاعتراضات القوية من إسرائيل بعد أسبوع من تحميل موسكو إسرائيل مسؤولية التسبب بشكل غير مباشر في إسقاط طائرة حربية روسية في سوريا.

وقال البيت الأبيض إنه يأمل أن تعيد روسيا النظر في الخطوة التي وصفها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنها "تصعيد خطير" للحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن موسكو تفضلت على إسرائيل في الماضي بالامتناع عن تزويد سوريا بالنظام الصاروخي. لكن الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي وأودى بحياة 15 فردا من القوات الروسية أجبر روسيا على اتخاذ "إجراءات ملائمة للرد" من أجل الحفاظ على أمن قواتها.

وأضاف شويجو "نظام إس-300 الصاروخي الحديث للدفاع الجوي سيُنقل للقوات المسلحة السورية في غضون أسبوعين... وسيعزز بدرجة كبيرة القدرات القتالية للجيش السوري".

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش القرار عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت روسيا التي تقاتل في سوريا لمساندة الحكومة إن سوريا أسقطت طائرة الاستطلاع آي.إل-20 بطريق الخطأ بعد فترة وجيزة من ضرب طائرات مقاتلة إسرائيلية لهدف قريب. وتحمل روسيا إسرائيل مسؤولية خلق ظروف خطيرة أدت إلى تحطم الطائرة.

وقالت إسرائيل، التي ضربت أهدافا في سوريا مرارا خلال الحرب، إنها ستعمل على تحسين "منع تعارض" مهامها مع القوات الروسية لكنها لن توقف هذه المهام. وكانت منذ فترة طويلة تحث روسيا على عدم تزويد سوريا بنظام إس-300، خشية أن يعرقل قدراتها الجوية على ضرب تجمعات قوات إيران وحزب الله في سوريا.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين إسرائيليين للتعليق على إعلان روسيا يوم الاثنين، وهو عطلة يهودية، لكن إسرائيل رفضت مرارا أي تلميحات بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.

وقال عاموس يدلين، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية والذي يدير الآن معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، إن اتهام إسرائيل بأنها لعبت دورا في تحطم الطائرة "أخبار زائفة... تهدف إلى تهدئة الضغوط الدبلوماسية والتعتيم على مسؤولية الضباط السوريين والروس عن إسقاط الطائرة".

وأضاف في تغريدة على تويتر "إمداد (سوريا) بنظام إس-300 يفاقم خطر مستخدميه السوريين غير المحترفين في المقام الأول على سلاح الجو الروسي وعلى إسرائيل والولايات المتحدة والتحالف بالإضافة إلى الطيران المدني. كانت إسرائيل تستعد لهذا التهديد لمدة 20 عاما وستعرف كيف تتعامل معه".

* كبح إسرائيل

قال ألكسندر كرامتشخين من معهد التحليل العسكري والسياسي في موسكو إن نظام إس-300 قد "يؤثر بشكل خطير على قدرة إسرائيل على تنفيذ ضرباتها في سوريا".

وذكر ديمتري ترينين، مدير مركز كارنيجي في موسكو والكولونيل السابق في الجيش الروسي، أن نظام إس-300 سيجعل إسرائيل "أكثر حذرا في محيط الأصول الروسية".

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن قرار روسيا تزويد سوريا بمنظومة إس-300 ليس موجها ضد أي دولة ثالثة.

وأضاف "روسيا بحاجة لزيادة أمن جيشها ويجب أن تكون المسألة واضحة للجميع". لكنه كرر أيضا اتهامات موسكو لإسرائيل بأنها تتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة قائلا "لا شك في أنه وفقا لخبرائنا العسكريين، كان العمل المتعمد من قبل الطيارين الإسرائيليين هو سبب المأساة وهذا لا يمكن إلا أن يضر بعلاقاتنا (الروسية-الإسرائيلية)".

وقال مكتب الرئيس السوري بشار الأسد "حمل الرئيس بوتين خلال الاتصال إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة وأبلغ الرئيس الأسد بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية وتسلمها منظومة إس-300 الحديثة".

كانت روسيا قد ألمحت في أبريل نيسان إلى أنها ستزود سوريا بنظام إس-300 رغم الاعتراضات الإسرائيلية.

وجرى تحديث منظومة إس-300 التي طورها الجيش السوفيتي ثم أنتج منها نسخا مختلفة بقدرات متباينة قادرة على إطلاق الصواريخ من شاحنات. والمنظومة مصممة لإسقاط الطائرات الحربية والصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى.

(شاركت في التغطية ماريا كيسليوفا في موسكو وإلن فرنسيس في بيروت - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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رويترز