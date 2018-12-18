روسيا وإيران وتركيا تتفق بشأن اللجنة الدستورية لسوريا وتدعو إلى محادثات

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 04:53 م

وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم الثلاثاء. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز

جنيف (رويترز) - قال وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا يوم الثلاثاء إنهم يتوقعون اجتماع اللجنة الدستورية السورية الجديدة في مطلع العام القادم، وإطلاق عملية سلام سياسية قابلة للتطبيق.

وفي بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعد اجتماع الوزراء الثلاثة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي ميستورا، قال الوزراء الثلاثة إن عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه "إدراك للحلول الوسط والحوار البناء".

ولم يشارك دي ميستورا في المؤتمر الصحفي معهم ومن المنتظر أن يتحدث إلى الصحفيين بشكل منفصل.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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