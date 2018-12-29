روسيا وتركيا تناقشان التنسيق في سوريا بعد انسحاب أمريكا

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 06:29 م

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتوسط نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو (في اليمين) والإيراني جواد ظريف في مؤتمر صحفي بعد محادثات بخصوص سوريا في الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا يوم 18 ديسمبر كانون الأول 2018. تصوير دينيس باليبوس - رويترز.

موسكو (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم السبت إن وزراء الخارجية والدفاع من روسيا وتركيا ناقشوا التنسيق بين قوات بلديهما في سوريا بعد قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من البلاد.

وقال لافروف "اليوم تم التوصل إلى تفاهم بشأن كيفية مواصلة الممثلين العسكريين لروسيا وتركيا تنسيق خطواتهم على الأرض في ظل الأوضاع الجديدة بهدف القضاء في نهاية المطاف على التهديد الإرهابي في الجمهورية العربية السورية".

وفي تحول مفاجئ في السياسة، قال ترامب إن واشنطن ستسحب قواتها وقوامها 2000 عسكري من سوريا في تغيير لإحدى ركائز السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط الأمر الذي أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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