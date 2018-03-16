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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 08:10 ص 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 08:10

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتحدث في مؤتمر صحفي في موسكو يوم 14 مارس آذار 2018. تصوير: سيرجي كاربوخين - رويترز (reuters_tickers)