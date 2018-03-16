روسيا: أكثر من 12 ألفا غادروا الغوطة الشرقية الخميس
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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتحدث في مؤتمر صحفي في موسكو يوم 14 مارس آذار 2018. تصوير: سيرجي كاربوخين - رويترز(reuters_tickers)
آستانة (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة إن ما يربو على 12 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في سوريا يوم الخميس.
وقال لافروف أيضا إن تهديد الولايات المتحدة بضرب العاصمة السورية دمشق غير مقبول.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز