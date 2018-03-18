محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 08:45 ص 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 08:45

أشخاص يحملون ممتلكاتهم يغادرون الغوطة الشرقية يوم 15 مارس آذار 2018. تصوير: عمر صناديقي - رويترز (reuters_tickers)