روسيا: أكثر من 20 ألفا غادروا الغوطة الشرقية الأحد
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أشخاص يحملون ممتلكاتهم يغادرون الغوطة الشرقية يوم 15 مارس آذار 2018. تصوير: عمر صناديقي - رويترز(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مركز المصالحة في سوريا الذي تديره وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 20 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية عبر مدينة حمورية منذ بداية يوم الأحد.
وقال المركز أن أكثر من 68 ألف شخص غادروا الغوطة منذ إقامة ممرات إنسانية في المنطقة المحاصرة.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز