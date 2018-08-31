روسيا: الحكومة السورية لها الحق في تعقب "الإرهابيين" وطردهم
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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو يوم الخميس. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قالت وكالة الإعلام الروسية ووكالة إنترفاكس نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الحكومة السورية لها كامل الحق في تعقب "الإرهابيين" وإخراجهم من إدلب.
وقال لافروف إن المحادثات مستمرة لإقامة ممرات إنسانية في إدلب.
وأضاف أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا تجري لحظة بلحظة وإن موسكو لا تعتزم إخفاء تحركاتها هناك.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز