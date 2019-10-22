هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 12:33 م

موسكو (رويترز) - قالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن أوليج سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي إن التوغل التركي بشمال سوريا ينتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية.

وأدلى سيرومولوتوف بتصريحاته أثناء اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بجنوب روسيا.

وقال المسؤول الروسي إن القوات الروسية والإيرانية فحسب هي التي يحق لها قانونا أن تكون في سوريا.

ونقلت الوكالة عنه أيضا أنه يتوقع أن يوضح اجتماع بوتين وأردوغان الجانب الذي يسيطر على المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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