هذا المحتوى تم نشره يوم 13 يناير, 2020 11:40 ص

شاحنات تحمل متعلقات أشخاص يفرون من معرة النعمان بمحافظة إدلب في سوريا في صورة بتاريخ 24 ديسمبر كانون الأول 2019. تصوير: محمود حسانو - رويترز.

موسكو (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن بإمكان المدنيين الخروج من منطقة عدم التصعيد في محافظة إدلب السورية عبر ثلاث نقاط تفتيش جديدة.

وأضافت الوزارة في البيان، الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد، أنها تلقت طلبات كثيرة من مدنيين موجودين في إدلب في مناطق تسيطر عليها فصائل مسلحة يرغبون في العودة إلى منازلهم الواقعة في أراض تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.

وطالب الجيش الروسي الجماعات المسلحة بالسماح للناس بمغادرة إدلب إذا رغبوا في ذلك.

وقال سكان ومعارضون إن روسيا وحلفاءها أوقفوا الضربات الجوية على إدلب يومالأحد بعد بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه مع تركيا، لكن عددا قليلا منهم عبروا عن تفاؤلهم بأن الاتفاق سيصمد.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك