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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 11:23 ص 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:23

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع مع نظيره اللبناني في موسكو يوم الاثنين. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز. (reuters_tickers)