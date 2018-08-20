روسيا: رفض أمريكا المشاركة في إعمار سوريا محاولة لعرقلة عودة اللاجئين
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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع مع نظيره اللبناني في موسكو يوم الاثنين. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين إن رفض الولايات المتحدة المشاركة في إعادة إعمار سوريا يهدف إلى عرقلة عودة اللاجئين لبلادهم.
وأضاف لافروف أن واشنطن مهتمة فقط بإعادة إعمار أجزاء من سوريا تنشط فيها المعارضة. وأدلى لافروف بتلك التصريحات في موسكو بعد محادثات أجراها مع نظيره اللبناني جبران باسيل.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز