روسيا: سوريا لها الحق في طرد المسلحين من إدلب

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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 03:47 م 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:47

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو يوم الخميس. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز. (reuters_tickers)