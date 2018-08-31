روسيا: سوريا لها الحق في طرد المسلحين من إدلب
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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو يوم الخميس. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة إن الحكومة السورية لها كامل الحق في تعقب المتشددين وطردهم من إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.
وأضاف لافروف أن المحادثات مستمرة لإقامة ممرات إنسانية في إدلب.
ومحافظة إدلب والمناطق المحيطة بها هي آخر منطقة كبيرة خاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة المناهضة للرئيس بشار الأسد الحليف المقرب لروسيا. وقال مصدر لرويترز إن الأسد يستعد لشن هجوم على مراحل لاستعادة السيطرة عليها.
ونقلت وكالة إنترفاكس عن لافروف قوله إن قوات الحكومة السورية "لها كامل الحق في حماية سيادتها وطرد وتصفية التهديد الإرهابي على أراضيها".
وزاد التوتر بين روسيا والغرب بشأن إدلب وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس أنها ستبدأ تدريبات عسكرية كبيرة في البحر المتوسط يوم السبت قبالة الساحل السوري.
وقال لافروف أيضا إن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا تجري لحظة بلحظة.
ودعت الأمم المتحدة روسيا وإيران وتركيا إلى تأجيل المعركة التي يمكن أن تؤثر على ملايين المدنيين وحثت على فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين.
وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إن بوتين سيحضر قمة ثلاثية في طهران في السابع من سبتمبر أيلول مع رئيسي تركيا وإيران.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز