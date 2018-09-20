روسيا: على إسرائيل تقديم مزيد من المعلومات عن إسقاط طائرة قرب سوريا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان يوم الخميس إن على إسرائيل إمداد موسكو بمزيد من المعلومات عن إسقاط طائرة حربية روسية قرب الساحل السوري هذا الأسبوع.
ولقي 15 روسيا حتفهم عندما تحطمت طائرة الاستطلاع، وهي من طراز إليوشن-20، قرب اللاذقية في شمال سوريا يوم الاثنين. وقالت روسيا إن سوريا أسقطت الطائرة بعد وقت قصير من ضربات نفذتها طائرات إسرائيلية بالمنطقة، واتهمت إسرائيل بالتسبب في هذه الملابسات الخطيرة لأنها لم تعط إنذارا مسبقا بوقت كاف.
وأرسلت إسرائيل قائد سلاح الجو إلى موسكو يوم الخميس لإطلاعها على ملابسات الواقعة.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز