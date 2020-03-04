هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مارس, 2020 12:28 م

موسكو (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء إن مواقع مقاتلي المعارضة في محافظة إدلب السورية اندمجت مع مواقع المراقبة التركية، وإن هجمات المدفعية على مناطق مدنية قريبة وقاعدة جوية روسية في سوريا أصبحت يومية.

ومن المرجح أن تزيد هذه المزاعم التي أدلى بها الميجر جنرال إيجور كوناشنكوف التوتر قبيل اجتماع بشأن سوريا في موسكو يوم الخميس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وتوترت العلاقات بين موسكو وأنقرة في الأيام الماضية بعد مقتل 34 جنديا تركيا في ضربة جوية في إدلب، في أسوأ هجوم على الجيش التركي خلال نحو 30 عاما.

وردت تركيا بتكثيف هجماتها على قوات الحكومة السورية بينما ساعدت الشرطة العسكرية الروسية في تأمين بلدة استراتيجية استردتها قوات الحكومة السورية من مقاتلي المعارضة.

واتهم كوناشنكوف في بيانه تركيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقات مع موسكو حول إدلب ومساعدة قوات المعارضة المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد بدلا من ذلك.

وقال إن تركيا أرسلت تعزيزات إلى إدلب تكفي لتشكيل فرقة ميكانيكية مما ينتهك القانون الدولي.

ولم ترد تركيا حتى الآن على هذه التصريحات لكنها تتهم روسيا بدورها بالمسؤولية عن تصاعد العنف في إدلب.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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