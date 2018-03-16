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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 12:45 م 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 12:45

أشخاص يحملون أغراضهم بينما يفرون من بلدة حمورية الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية يوم الخميس. تصوير: عمر صناديقي - رويترز (reuters_tickers)