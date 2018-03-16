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أشخاص يحملون أغراضهم بينما يفرون من بلدة حمورية الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية يوم الخميس. تصوير: عمر صناديقي - رويترز

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موسكو (رويترز) - نقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤول عسكري روسي كبير قوله إن 4127 شخصا غادروا الغوطة الشرقية بسوريا يوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال فلاديمير زولوتوخين قوله "حتى الآن 4127 شخصا غادروا المنطقة. أكثرهم من كبار السن والنساء والأطفال".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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رويترز