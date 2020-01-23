هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يناير, 2020 01:36 م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليسار) يصافح نظيره الإسرائيلي ريئوفين ريفلين خلال اجتماع على هامش منتدى لإحياء ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز في القدس يوم الخميس. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات أنباء.

من جيفري هيلر

القدس (رويترز) - تجمع عشرات من زعماء العالم في القدس يوم الخميس لإحياء ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز، وذلك في منتدى أشادت به إسرائيل باعتباره أكبر تجمع دولي في تاريخ مركز ياد فاشيم لضحايا النازي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اجتمع مع نظيره الإسرائيلي ريئوفين ريفلين على هامش المنتدى إن الجميع يجب أن يتصدى لرهاب الأجانب ومعاداة السامية بصرف النظر عمن وراءهما.

وتضم قائمة كبار المدعوين مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والأمير البريطاني تشارلز.

لكن رئيس بولندا التي أنشأ فيها المحتلون النازيون الألمان معسكر الموت أثناء الحرب العالمية الثانية لن يحضر بسبب خلافات مع كل من روسيا وإسرائيل.

وستحيي بولندا الذكرى في متحف أوشفيتز-بيركينو يوم 27 يناير كانون الثاني كما تفعل كل عام.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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