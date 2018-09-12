زعيمة حزب ألماني ترفض التدخل في سوريا دون تفويض من الأمم المتحدة
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زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني أندريا ناليس تتحدث في برلين يوم 4 يوليو تموز2018. تصوير: هانيبال هانسكه - رويترز.(reuters_tickers)
برلين (رويترز) - قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني أندريا ناليس يوم الأربعاء إن حزبها لن يوافق على التدخل العسكري في سوريا إذا لم تسمح الأمم المتحدة للمجتمع الدولي بمثل هذا التحرك.
وقالت ناليس أمام البرلمان "ما دام هذا لم يحدث، فلن يمكننا نحن الديمقراطيين الاشتراكيين أن نوافق على تدخل عنيف في سوريا".
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قالت يوم الأربعاء إن بلادها لا يمكن أن تدير ظهرها لدى وقوع هجمات كيماوية في سوريا، وذلك بعد يومين من تصريح الحكومة الألمانية بأنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن انتشار عسكري محتمل في سوريا.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز