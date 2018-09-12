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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 09:59 ص 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:59

زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني أندريا ناليس تتحدث في برلين يوم 4 يوليو تموز2018. تصوير: هانيبال هانسكه - رويترز. (reuters_tickers)