زعيم أبخازيا الانفصالية يجتمع مع الأسد في سوريا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 08:11 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 20:11

الرئيس السوري بشار الأسد - صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)