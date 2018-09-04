زعيم أبخازيا الانفصالية يجتمع مع الأسد في سوريا
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الرئيس السوري بشار الأسد - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قالت الوكالة العربية السورية الرسمية للأنباء (سانا) إن زعيم منطقة أبخازيا المنفصلة عن جورجيا وتدعمها روسيا اجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق يوم الثلاثاء.
وانفصلت أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا بعد حروب في مطلع التسعينات عقب انهيار الاتحاد السوفيتي. ونشبت حرب قصيرة بين روسيا وجورجيا بسبب المنطقتين في أغسطس آب عام 2008، واعترفت روسيا التي حققت قواتها النصر باستقلال المنطقتين.
وفي مايو أيار انضمت سوريا إلى نيكاراجوا وفنزويلا وناورو في الاعتراف بالمنطقتين كبلدين مستقلين. وقالت جورجيا، التي يدعمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة،إن العملية الروسية كانت استيلاء سافر على الأرض.
وبحث رئيس أبخازيا راؤول خادجيمبا والأسد تطوير العلاقات الثنائية ووجه الشكر لسوريا على الاعتراف باستقلال بلاده.
كان زعيم أوسيتيا الجنوبية قد زار دمشق أيضا في يوليو تموز.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز