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دبي (رويترز) - اتهم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي يوم السبت التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن بعرقلة سفر وفد الحركة إلى محادثات السلام التي استضافتها الأمم المتحدة في جنيف.

وقال الحوثي في خطاب بثه تلفزيون المسيرة التابع للحركة إن شرطهم الوحيد هو "الوصول بطريقة آمنة إلى جنيف".

وأضاف "كلنا نعلم... أن السبب الرئيسي لفشل انعقاد هذه المشاورات هو عرقلة قوات تحالف العدوان لخروج وسفر الوفد الوطني باتجاه جنيف".

وانهارت محاولة لعقد محادثات سلام يوم السبت بعد ثلاثة أيام من الانتظار لوصول وفد الحوثيين لكن مبعوث الأمم المتحدة تعهد بمواصلة جهوده الدبلوماسية.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز