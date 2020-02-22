هذا المحتوى تم نشره يوم 22 فبراير, 2020 11:57 ص

رئيس جنوب السودان سلفا كير وريك مشار زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان خلال مؤتمر صحفي في جوبا يوم 20 فبراير شباط 2020. تصوير: جوك سولومون - رويترز.

من دنيس دومو

جوبا (رويترز) - يؤدي ريك مشار زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان يوم السبت اليمين أمام الرئيس سلفا كير نائبا أول له بعد اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة، في خطوة من شأنها إنهاء القتال المستمر في البلاد منذ سنوات.

وأجل كير ومشار أكثر من مرة موعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق سلام وقعاه عام 2018. وأودت الحرب الأهلية بحياة 400 ألف شخص وتسببت في أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

والتقى الرجلان يوم الخميس وأعلنا أنهما بصدد تشكيل حكومة وحل المشكلات العالقة، ومنها توحيد الجيش، في غضون الأيام المقبلة. وعين كير يوم الجمعة مشار نائبا أول له ومن المتوقع أن يدلي باليمين يوم السبت الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي‭‭ ‬‬(1100) بتوقيت جرينتش.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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