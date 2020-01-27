هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يناير, 2020 12:12 ص

زعيم المعارضة الإسرائيلي بيني جانتس يتحدث بالقرب من تل أبيب يوم 25 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: كورينا كيرن - رويترز.

واشنطن (رويترز) - أشاد زعيم حزب أزرق أبيض الإسرائيلي بيني جانتس يوم الاثنين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بإعداد خطة للسلام في الشرق الأوسط وتعهد بتنفيذها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس آذار.

وقال جانتس للصحفيين بعد اجتماعه مع ترامب "خطة الرئيس للسلام مهمة وتمثل حدثا تاريخيا.. سأعمل بعد الانتخابات مباشرة على تطبيقها من داخل حكومة إسرائيلية مستقرة وفاعلة وجنبا إلى جنب مع الدول الأخرى في منطقتنا".

وقال جانتس لأحد الصحفيين إنه عقد "اجتماعا رائعا" مع ترامب.

وأضاف أنه بحث مع ترامب "مسائل تنطوي على أهمية قصوى لمستقبل وأمن إسرائيل" لكنه لن يكشف عن تفاصيل اللقاء في الوقت الراهن.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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