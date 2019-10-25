هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أكتوبر, 2019 12:30 م

حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله الشيعية يتحدث لمؤيديه عبر التلفزيون في بعلبك بلبنان يوم 19 اكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.

بيروت (رويترز) - أصابت الاحتجاجات مظاهر الحياة بالشلل في أنحاء لبنان لليوم التاسع على التوالي يوم الجمعة وقالت وكالة تصنيف ائتماني عالمية إن قدرة الحكومة المحدودة على تلبية مطالب المحتجين قد تختبر ثقة المودعين وتثقل كاهل احتياطيات النقد الأجنبي.

وأغلق المتظاهرون الذين كانوا يلوحون بالأعلام اللبنانية الطرق ونصب البعض الخيام على الطرق السريعة. ولم تكن الحشود كبيرة لكن في الاحتجاجات السابقة كان العدد يزداد خلال ليوم.

ومن المقرر أن يلقي حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله الشيعية القوية، وهي شريك مؤثر في حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري الائتلافية، خطابا يتناول الأزمة في وقت لاحق يوم الجمعة.

وقطعت الاحتجاجات الطرق وأغلقت المدارس والبنوك في جميع أنحاء البلاد. وحتى الآن أخفقت إجراءات الإصلاح الطارئة وعرض الرئيس ميشال عون الحوار مع ممثلين عن المحتجين في نزع فتيل الغضب أو إنهاء المظاهرات.

وقال شهود إن الاحتجاجات كانت سلمية بشكل كبير رغم اشتباكات وقعت في وقت متأخر يوم الخميس في وسط بيروت بين المتظاهرين وأنصار حزب الله مما دفع الشرطة إلى التدخل.

واندلعت الاحتجاجات بسبب الظروف الاقتصادية القاسية والغضب من النخبة السياسية المتهمة بنهب موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية، مما فجر الاضطرابات في شوارع بلد يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية كبيرة.

وينما يفكر السياسيون في سبل للخروج من الأزمة، ينفد الوقت بسبب الضغوط المالية في لبنان وهو واحد من أكثر دول العالم مديونية.

وتفاقم الوضع الاقتصادي مع تباطؤ تدفقات رأس المال الحيوية لتمويل عجز الدولة والواردات مما سبب ضغوطا مالية لم تشهدها البلاد منذ عقود بما في ذلك ظهور سوق سوداء للدولار.

وفي تقرير صدر يوم الخميس، وضعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية بفعل زيادة المخاطر المالية والنقدية.

وقالت إن هذا "يعكس وجهة نظرنا بأن انخفاض تدفقات النقد الأجنبي قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية والنقدية ويحد من قدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة".

وفي حين أن احتياطيات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية القابلة للاستخدام كافية لخدمة الدين الحكومي في الأمد القريب قال المصرف إن المخاطر على الجدارة الائتمانية للحكومة ارتفعت.

وقالت جمعية مصارف لبنان يوم الخميس إنه من المقرر أن تبقى البنوك مغلقة لحين استقرار الوضع. والبنوك مغلقة منذ نحو أسبوع.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك