هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أكتوبر, 2019 05:43 م

حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله الشيعية يتحدث لمؤيديه عبر التلفزيون في بعلبك بلبنان يوم 19 اكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.

من توم بيري وإريك كنيكت

بيروت (رويترز) - حذر الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية في لبنان حسن نصر الله يوم الجمعة من أن الاحتجاجات في أنحاء البلاد قد تدفع لبنان إلى الفوضى والانهيار والحرب الأهلية "لا قدر الله".

في نفس الوقت وقعت اشتباكات بالأيدي بين مؤيدي حزب الله، الجماعة التي تدعمها إيران ولها نفوذ واسع النطاق في لبنان، مع محتجين مناهضين للحكومة يتظاهرون في الشوارع منذ أيام مدفوعين بالغضب من الفساد وحالة الاقتصاد الذي يوشك على الانهيار.

ورفض نصر الله دعوات المتظاهرين لإسقاط الحكومة في البلد الذي شهد حربا أهلية كارثية بين عامي 1975 و1990.

وقال نصر الله "لا نقبل بإسقاط العهد ولا نؤيد استقالة الحكومة ولا نقبل الآن في هذه المعطيات والظروف بانتخابات نيابية مبكرة لأن هذا موضوع معقد".

وأشاد الأمين العام لحزب الله بالاحتجاجات لإنجاز إصلاحات اقتصادية "غير مسبوقة" أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع وقال إن على لبنان أن يبحث عن سبل للمضي قدما والحيلولة دون حدوث فراغ في السلطة.

وأضاف نصر الله "أي حل يجب أن يقوم على قاعدة عدم الوقوع بالفراغ في مؤسسات الدولة وفراغ في السلطة لأن الفراغ خطير جدا".

ويعد نصر الله أحد أهم الشخصيات المؤثرة في لبنان. ولجماعة حزب الله وجود في الحكومة وهي جماعة مدججة بالسلاح وقد حاربت في سوريا إلى جانب الرئيس بشار الأسد.

وأخذت الاحتجاجات التي أصابت لبنان بالشلل منحى أكثر عنفا يوم الجمعة عندما اقتحمت مجموعات من الأشخاص تؤيد حزب الله مظاهرة سلمية في بيروت واشتبكت لفترة قصيرة مع المحتجين مما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التدخل.

وهتف الرجال الذين كانوا يرتدون قمصانا سوداء يشتهر بها أنصار حزب الله "لبيك، نصر الله"

وقال الصليب الأحمر اللبناني إن اثنين من المحتجين أصيبوا في المناوشات. وتم الدفع بمزيد من رجال شرطة مكافحة الشغب المزودين بالأقنعة والهراوات إلى الميدان لتهدئة الوضع في حين بدأ البعض في إلقاء الحجارة والعصي.

وقعت الاشتباكات قبل نحو ساعة من خطاب نصر الله الذي نُقل على شاشات التلفزيون.

وشهد لبنان يوم الجمعة ولليوم التاسع على التوالي احتجاجات تسببت في قطع الطرق وإغلاق المدارس والبنوك في أنحاء البلاد.

وحتى الآن أخفقت إجراءات الإصلاح الطارئة وعرض الرئيس ميشال عون الحوار مع ممثلين عن المحتجين في نزع فتيل الغضب أو إقناع المحتجين بإخلاء الشوارع.

* غضب

اندلعت الاحتجاجات بسبب الظروف الاقتصادية القاسية والغضب من النخبة السياسية المتهمة بسوء إدارة الأموال واستغلال موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن قدرة الحكومة المحدودة على تلبية مطالب المحتجين قد تضر بثقة المودعين في البنوك ويكون لها تأثير سلبي على احتياطيات البلد من النقد الأجنبي.

وعقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعات أزمة مع حاكم مصرف لبنان المركزي والرئيس في الأيام القليلة الماضية بحثا عن سبيل لإعادة فتح البنوك وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي تدافع المودعين إلى تبدد ودائعها من النقد الأجنبي المحدودة أصلا.

وقال مصرفي بارز "في الوقت الراهن نستخدم ذريعة المظاهرات لعدم فتح البنوك. نخشى عندما نفتح البنوك أن يهرع المودعون لسحب أموالهم أو تحويلها إلى الخارج".

وبينما يفكر السياسيون في سبل للخروج من الأزمة، ينفد الوقت بسبب الضغوط المالية في لبنان وهو واحد من أكثر دول العالم مديونية.

وتفاقم الوضع الاقتصادي مع تباطؤ تدفقات رأس المال الحيوية لتمويل عجز الدولة والواردات مما سبب ضغوطا مالية لم تشهدها البلاد منذ عقود بما في ذلك ظهور سوق سوداء للدولار.

وفي حين أن احتياطيات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية القابلة للاستخدام كافية لخدمة الدين الحكومي في الأمد القريب قالت ستاندرد آند بورز إن المخاطر على الجدارة الائتمانية للحكومة ارتفعت.

وأضافت أن هذا "يعكس وجهة نظرنا بأن انخفاض تدفقات النقد الأجنبي قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية والنقدية ويحد من قدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة".

ولم يتسن على الفور الاتصال بحاكم مصرف لبنان أو وزير المالية للتعليق على تقرير ستاندرد آند بورز.

وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع إصلاحات شملت فرض ضريبة لمرة واحدة على أرباح البنوك وخفض رواتب كبار المسؤولين وقالت إن هذه الإجراءات ستقلص العجز في موازنة عام 2020 إلى 0.6 في المئة.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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