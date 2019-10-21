هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 01:01 م

ياسر عرمان في جنوب السودان يوم 10 يونيو حزيران 2019. تصوير: سمير بول - رويترز.

من دينيس دومو

جوبا (رويترز) - قال زعيم للمتمردين يوم الاثنين إن السودان وافق على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي مزقتها الحرب في البلاد للمرة الأولى منذ ثماني سنوات في إطار خارطة طريق جديدة تتيح استئناف محادثات السلام المتوقفة.

وأضاف ياسر عرمان، وهو نائب رئيس تحالف يضم جماعات متمردة، لرويترز إن التحالف يتوقع تحسن الوضع الإنساني في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.

واتفقت الحكومة السودانية وجماعات مسلحة كبيرة يوم الجمعة على خارطة الطريق، ووقعت الأطراف إعلانا يؤكد التزامها بها يوم الاثنين في جوبا، عاصمة جنوب السودان، التي استضافت المحادثات خلال الأسبوع المنصرم.

وقال محمد حمدان دقلو، وهو عضو بارز في حكومة السودان الانتقالية، بعد توقيع الاتفاق يوم الاثنين إن السلام هو الهدف الأساسي للحكومة.

وأضاف أن السلام سيفتح طريقا جديدا أمام البلاد وأنه ناشد المجتمع الدولي دعم العملية.

وتشمل خارطة الطريق اتفاقا على وقف الأعمال العدائية، انتهكته الأطراف مرارا في السابق. واتفقت الأطراف يوم الاثنين على استئناف المحادثات بعد أسبوعين.

وإنهاء الصراعات المتعددة في السودان شرط أساسي حتى ترفعه الولايات المتحدة من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وتدير حكومة انتقالية السودان بعد انقلاب في أبريل نيسان أطاح بالرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة طويلة، وذلك بعد احتجاجات دامية استمرت لأشهر.

وقال عرمان إن الموافقة على إدخال المساعدات الإنسانية أمر رفضته حكومة البشير لثماني سنوات.

وأضاف أن تحالف الجماعات المتمردة يعتقد أن لديه شريكا في الخرطوم وأن الانتفاضة صنعت مناخا جديدا.

وتطمح الحكومة الجديدة في الخرطوم إلى إحلال السلام. وتفتقر الحكومة إلى المال وتحتاج إلى تخفيف عبء الديون وإلى تمويل من مقرضين دوليين، لكن تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب يحول دون حصوله على الدعم.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)

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