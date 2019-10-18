هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 11:40 ص

بيروت (رويترز) - حث سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية المسيحي الماروني الحكومة يوم الجمعة على الاستقالة مع استمرار الاحتجاجات في أنحاء البلاد لليوم الثاني متهما النخبة السياسية بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية.

وكتب جعجع على حسابه بموقع تويتر "أفضل ما يمكن ان يقدمه الرئيس سعد الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيداً لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماماً وجديدة تماماً تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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