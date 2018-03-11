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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2018 06:36 م 11 مارس 2018 - آخر تحديث - 18:36

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع في مكتبه يوم الأحد. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء. (reuters_tickers)