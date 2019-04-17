هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2019 07:28 ص

ميلانو (رويترز) - قال ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي إن الفوضى في ليبيا بعد الهجوم الذي شنه خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) زاد من خطر وجود إرهابيين على متن قوارب المهاجرين المتجهين إلى إيطاليا مضيفا أن موانئ البلاد ستظل مغلقة.

وأضاف في مقابلة إذاعية يوم الأربعاء "تسلل الإرهابيين الإسلاميين لم يعد خطرا وإنما أصبح مؤكدا: ومن ثم واجبي أن أكرر أنه لن يُسمح برسو السفن على الشواطئ الإيطالية".

ورفض سالفيني، وهو زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة، القول ما إذا كان موقف إيطاليا سيتغير في حال اندلاع حرب كاملة في ليبيا بعد تأجج الفوضى في البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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