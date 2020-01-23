بيروت (رويترز) - قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن مسلحين فجروا عربات مفخخة لاختراق نقاط تمركز للجيش في محافظة إدلب يوم الخميس "تحت غطاء ناري كثيف".
وأضافت الوكالة "تمكن الإرهابيون عبر استخدام مختلف أنواع الأسلحة ومن ضمنها العربات المفخخة، وتحت غطاء ناري كثيف، من اختراق بعض نقاط تمركز الجيش التي أعادت انتشارها... وما تزال الاشتباكات مستمرة".
وإدلب آخر منطقة لا تزال في قبضة المعارضة، وفر مئات الآلاف من سكان المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية وسط ضربات جوية كثيفة من القوات الروسية والسورية.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)