سبعة قتلى على الأقل في انفجار سيارة ملغومة في بنغازي
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أشخاص في موقع انفجار سيارة ملغومة في شارع مزدحم بوسط بنغازي بشرق ليبيا يوم الجمعة. تصوير: عصام الفيتوري - رويترز(reuters_tickers)
من أيمن الورفلي
بنغازي(ليبيا) (رويترز) - قال مسعف إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 10 في انفجار سيارة ملغومة في شارع مزدحم بوسط مدينة بنغازي بشرق ليبيا الليلة الماضية.
ووقع الانفجار خلف فندق تيبستي أكبر فنادق المدينة في شارع تجاري يعج بمن خرجوا لنزهة مسائية بعد صيام يوم في رمضان.
ولم تتوفر معلومات أخرى عن الانفجار حتى الآن. ودمر الانفجار ثماني سيارات كانت متوقفة في الشارع.
وبنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه القائد خليفة حفتر ويمثل القوة المهيمنة في شرق البلاد.
وظل الجيش الوطني الليبي يحارب إسلاميين، بعضهم على صلة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وخصوما آخرين في بنغازي حتى أواخر العام الماضي.
وتحسنت حالة الأمن في بنغازي منذ ذلك الحين لكن 35 شخصا على الأقل قتلوا في تفجيرات بمسجدين في المدينة هذا العام.
وأطلق حفتر حملته العسكرية في بنغازي في مايو أيار 2014 ردا على تفجيرات واغتيالات ألقي باللوم فيها على إسلاميين متشددين في إطار حالة الفوضى التي أعقبت الانتفاضة التي أنهت حكم معمر القذافي عام 2011.
ووقعت تفجيرات أصغر من حين لآخر في الشهور القليلة المنصرمة استهدفت على ما يبدو حلفاء أو مؤيدين للجيش الوطني الليبي لكن من النادر وقوع هجمات في وسط بنغازي.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)
رويترز