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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 06:45 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 06:45

أشخاص في موقع انفجار سيارة ملغومة في شارع مزدحم بوسط بنغازي بشرق ليبيا يوم الجمعة. تصوير: عصام الفيتوري - رويترز (reuters_tickers)