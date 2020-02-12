هذا المحتوى تم نشره يوم 12 فبراير, 2020 07:27 م

ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الأربعاء. تصوير: فرانسوا لينوا - رويترز

بروكسل (رويترز) - قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن وزراء دفاع دول الحلف وافقوا يوم الأربعاء على توسيع مهمته التدريبية في العراق استجابة لطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف ستولتنبرج أن الحلف سيضطلع ببعض أنشطة التدريب التي يتولاها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما يعني أن القرار لا يتطلب بالضرورة زيادة عدد القوات الغربية بالعراق.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي "اليوم وزراء الحلف... وافقوا من حيث المبدأ على تعزيز مهمة حلف شمال الأطلسي. سيشمل ذلك، في المقام الأول، الاضطلاع ببعض أنشطة التدريب التي يقوم بها التحالف الدولي حاليا".

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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