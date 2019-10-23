هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 11:02 ص

ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل يوم الأربعاء. تصوير: فرانسوا لينواه - رويترز.

بروكسل (رويترز) - قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء إن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا بوساطة الولايات المتحدة هو أساس التوصل لحل سياسي للصراع.

وامتنع عن التعقيب على الاتفاق المبرم بين روسيا وتركيا في سوتشي.

وقال ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي قبل يوم من اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي لمناقشة الأزمة السورية في مقر الحلف "رأينا أنه من الممكن المضي قدما نحو حل سياسي. الشرط الأول هو...وقف القتال".

وأضاف "بعدها نحتاج للمضي قدما والبناء على ذلك والتوصل لحل سياسي واقعي عن طريق التفاوض في سوريا".

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه الحكم على نتائج الاتفاق بين روسيا وتركيا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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