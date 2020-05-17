هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2020 07:52 م

دبي (رويترز) - قالت شركة ستولت للناقلات إن قراصنة هاجموا سفينتها ستولت أبال على بعد 75 ميلا بحريا قبالة ساحل اليمن يوم الأحد.

وأضافت أن ستة قراصنة اقتربوا من السفينة في زورقين سريعين.

وقالت "بعد أن أطلق فريق الحراسة الأمنية على ظهر ستولت أبال عدة طلقات تحذيرية ،أطلقت الزوارق النار على السفينة. ورد فريق الحراسة الأمنية على النيران بالمثل وأعطب زورقا وأنهى المطاردة.

"منطقة برج القيادة أصيبت بأضرار بسيطة من رصاصات ولكن لم تقع إصابات أو تلوث ولم تتأثر الحمولة على ظهر ستولت أبال. وردت إحدى سفن التحالف واستأنفت ستولت أبال رحلتها".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)

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