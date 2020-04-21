هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أبريل, 2020 04:15 م

الرباط (رويترز) - أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب يوم الثلاثاء عن إصابة 68 شخصا بفيروس كورونا في سجن ورزازات بجنوب البلاد، وقالت إن معظم المصابين من العاملين بالسجن لكنها لم تشر إلى حدوث أي وفاة.

كان المغرب قد أفرج هذا الشهر عن 5645 سجينا، بعضهم حالته الصحية سيئة، للحد من خطر انتشار فيروس كورونا في سجونه كما حدث في بلدان أخرى.

وجاء في بيان للمندوبية أن من بين من أصيبوا بالفيروس ستة نزلاء على الأقل بسجن ورزازات وأن الجميع يخضع الآن للفحص.

وأكد المغرب إصابة 3186 بمرض كوفيد-19 توفي منهم 144 مصابا. وفرضت السلطات قيودا على الحياة العامة ومددتها حتى 20 مايو أيار وجعلت وضع الكمامات الواقية إلزاميا في الأماكن العامة.

وقال رئيس الوزراء يوم الثلاثاء إن زيادة عدد حالات الإصابة رغم قيود العزل العام القائمة منذ أسابيع يرجع لانتقال الفيروس داخل الأسر والمصانع والمراكز التجارية حيث لا تزال متاجر السلع الغذائية مفتوحة.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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