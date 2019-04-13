هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أبريل, 2019 04:04 م

لندن (رويترز) - قالت السفارة الأوكرانية في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت إن الشرطة أطلقت النار بعد أن صدمت مركبة سيارة السفير الأوكراني المتوقفة.

وأضافت السفارة في بيان أن الواقعة لم تسفر عن مصابين وأن عملية الاصطدام تمت عمدا في الصباح لدى توقف السيارة أمام السفارة.

وقالت "تم استدعاء الشرطة على الفور ومنع سيارة المشتبه به من التحرك. وعلى الرغم من إجراءات الشرطة صدم المهاجم سيارة السفير مرة أخرى. ردا على ذلك اضطرت الشرطة لإطلاق النار على مركبة الجاني".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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