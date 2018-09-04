سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: مجلس الأمن يبحث الوضع في إدلب السورية الجمعة
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نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الامن في نيويورك يوم 28 اغسطس آب 2018. تصوير: كارلو اليجيري - رويترز(reuters_tickers)
الأمم المتحدة (رويترز) - قالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الجمعة اجتماعا بشأن الوضع في محافظة إدلب السورية التي قد تشهد كارثة إنسانية إذا شنت قوات الحكومة هجوما كما هو متوقع.
وأضافت هيلي في مؤتمر صحفي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استضافة اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن بشأن إيران خلال سبتمبر أيلول عندما تتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية للمجلس الذي يضم 15 دولة.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز