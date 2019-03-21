هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 10:45 ص

السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تويلر في واشنطن يوم 6 مارس آذار 2019. تصوير: كيفن لامارك - رويترز.

عدن (رويترز) - ألقى السفير الأمريكي لدى اليمن باللائمة يوم الخميس على الحوثيين في تعثر تنفيذ اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة في ميناء الحديدة الرئيسي وقال إن أسلحتهم تمثل خطرا على دول المنطقة.

وقال السفير ماثيو تويلر في مؤتمر صحفي أذيع تلفزيونيا من مدينة عدن الجنوبية إن الولايات المتحدة تشعر "بإحباط بالغ" لما وصفه بمماطلات الحوثيين في تنفيذ الاتفاقات، مضيفا أنها لم "تفقد الأمل" في إمكانية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات سلام جرت في ديسمبر كانون الأول الماضي.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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