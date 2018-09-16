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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 01:59 ص 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 01:59

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في البيت الأبيض بواشنطن يوم 12 سبتمبر ايلول 2018. تصوير: كارلوس باريا - رويترز

من يارا بيومي

واشنطن (رويترز) - قال رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن السفير حسام زملط يوم الأحد إن الولايات المتحدة ألغت تأشيرات عائلته في أحدث تفاقم للعلاقات بين الإدارة الأمريكية والقيادة الفلسطينية.

وأضاف زملط أن عائلته، بما في ذلك طفليه، غادرت الولايات المتحدة بعد إبلاغها بأن تأشيرات أفرادها ستصبح غير سارية عند إغلاق مكتب البعثة الشهر المقبل. وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالتأشيرات في عام 2020.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن المكتب الذي يقع في واشنطن سيغلق. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب تعقيب.

وانتقدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الإدارة الأمريكية ووصفتها بأنها "انتقامية".

وأضافت في بيان "وكأن إعلان أمريكا إغلاق مكتبنا في واشنطن العاصمة لم يكن كافيا. هذا السلوك الانتقامي من قبل إدارة ترامب بغيض.

"لقد صعدت الولايات المتحدة محاولاتها للضغط على الفلسطينيين وابتزازهم إلى مستوى جديد".

وقال زملط في مقابلة إن اثنين من موظفي المكتب التقيا بأفراد في طاقم الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي طلبوا عقد الاجتماع.

وأضاف "أبلغت الخارجية الأمريكية زميلينا، في إطار مناقشة الإغلاق، بأن تأشيرات زوجتي وطفلي تعتمد على بعثة منظمة التحرير الفلسطينية ولذلك لن تصبح سارية بعد إغلاق المكتب وبأنهم إذا أرادوا البقاء فسيضطرون لتغيير وضع الهجرة الخاص بهم".

وتابع "يتنافى هذا مع الأعراف الدبلوماسية. لا علاقة للأطفال والزوجات والعائلة بالخلافات الدبلوماسية".

وأوقفت الولايات المتحدة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) الشهر الماضي.

وأثارت القيادة الفلسطينية غضب البيت الأبيض بقرارها مقاطعة جهود السلام منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها في تحول عن السياسة الأمريكية المعمول بها منذ عقود.

ووضع القدس أحد أكبر العقبات في سبيل التوصل لأي اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويقود جاريد كوشنر صهر ترامب وكبير مستشاريه مسعى لوضع خطة سلام تهدف لإطلاق مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين لإنهاء الصراع القائم منذ عقود. ولم يتخذ قرار بعد بشأن موعد عرض المبادرة.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير عبد الفتاح شريف)

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رويترز