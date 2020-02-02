هذا المحتوى تم نشره يوم 02 فبراير, 2020 03:42 ص

رئيس الوزراء شينزو آبي يتحدث في جلسة بالبرلمان في طوكيو يوم 20 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: كيم كيونج هوون - رويترز

من تيم كيلي

يوكوسوكا (رويترز) - أبحرت سفينة حربية يابانية من ميناء قرب طوكيو يوم الأحد في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط بخليج عمان الذي يمر منه 90 بالمئة من النفط المتجه لليابان وذلك وسط زيادة التوتر في الشرق الأوسط.

وستعمل المدمرة تاكانامي وطاقمها المؤلف من مئتي فرد مع طائرتي دوريات بحرية من طراز بي-3سي لحراسة السفن المتجهة للموانئ اليابانية.

وقالت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إنها مستعدة للموافقة على استخدام القوة لحماية السفن المعرضة للخطر وهو قرار مثير للجدل في ظل الدستور الياباني الذي يحرم استخدام القوة العسكرية لتسوية نزاعات دولية.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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