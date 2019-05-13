هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2019 08:01 ص

سانتاندير (إسبانيا) (رويترز) - وصلت سفينة سعودية منعتها جماعات حقوقية من تحميل شحنة أسلحة في ميناء لوافر الفرنسي يوم الجمعة إلى ميناء سانتاندير الإسباني في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين.

وقالت جماعة (أيه.سي.أيه.تي) الفرنسية الحقوقية في دعوى قضائية يوم الخميس إن شحنة الأسلحة تخالف معاهدة دولية لأن الأسلحة ربما يجري استخدامها ضد المدنيين في اليمن، غير أن قاضيا فرنسيا رفض الدعوى.

وأبحرت السفينة السعودية بحري-ينبع صوب سانتاندير بعد قليل من الحكم لكن دون شحنة الأسلحة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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