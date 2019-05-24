هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2019 06:51 ص

طرابلس (رويترز) - أصابت صواريخ فندقا فاخرا في العاصمة الليبية طرابلس في وقت مبكر يوم الجمعة في هجوم ألقت الحكومة المعترف بها دوليا مسؤوليته على قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي تحاول السيطرة على المدينة.

ونشرت وزارة الداخلية صورا لغرفة لحقت بها أضرار في فندق ريكسوس حيث يجتمع مشرعون يعارضون الهجوم الذي يشنه جنود موالون للقائد العسكري خليفة حفتر.

ولم تتوفر بعد معلومات أخرى بشأن الهجوم.

ويحاول الجيش الوطني استعادة طرابلس منذ بداية أبريل نيسان لكنه لم يستطع اختراق الدفاعات الجنوبية.

ويتركز القتال في الضواحي الجنوبية لكن فندق ريكسوس أقرب لوسط المدينة بالقرب من المقر السكني السابق للزعيم الراحل معمر القذافي الذي أطيح به عام 2011.

(تغطية صحفية أحمد العمامي - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

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