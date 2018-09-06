سقوط 3 قذائف داخل المنطقة الخضراء ببغداد ولا خسائر بشرية
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أربيل (العراق) (رويترز) - قال الجيش العراقي في بيان إن ثلاث قذائف سقطت داخل المنطقة الخضراء ببغداد بعد منتصف الليل بقليل.
وجاء في البيان الصادر عن مركز الإعلام الأمني "سقوط 3 قذائف هاون على أرض متروكة داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".
وقال مصدر أمني داخل المنطقة الخضراء إن القذائف سقطت على مقربة من السفارة المصرية.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد احتجاجات عارمة مستمرة منذ أيام في مدينة البصرة النفطية الجنوبية.
وخرج مئات المحتجين الغاضبين من إهمال البنية التحتية المتداعية في المدينة إلى الشوارع لليوم الرابع يوم الخميس وأضرموا النار في مكاتب أحزاب سياسية ومبان حكومية.
وهذا أول هجوم من نوعه منذ سنوات على المنطقة الخضراء الخاضعة لحراسة مشددة والتي تضم مقر البرلمان ومباني حكومية والعديد من السفارات الأجنبية.
وفي مايو أيار 2016، سقطت ثلاث قذائف بالقرب من المنطقة الخضراء. واقتحم محتجون ضد الفساد بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المنطقة الخضراء مرتين في ذلك العام ودخلوا البرلمان ومقر مجلس الوزراء.
وكانت المنطقة الخضراء هدفا متكررا لقذائف المورتر إبان الغزو الأمريكي الذي انتهى عام 2011.
(إعداد محمد نبيل للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز