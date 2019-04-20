هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أبريل, 2019 03:32 م

أفراد من القوات المتحالفة مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا متمركزون في أحد أحياء العاصمة طرابلس يوم 18 ابريل نيسان 2019. تصوير: أحمد جاد الله - رويترز.

طرابلس (رويترز) - قال سكان إن اشتباكات عنيفة اندلعت في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس يوم السبت مضيفين أنه أمكن سماع القصف من وسط المدينة.

وبدأت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) زحفها نحو طرابلس قبل أكثر من أسبوعين لكن القوات المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا المتمركزة في العاصمة تمكنت من إيقافها.

وقال السكان إن أصوات القصف كانت أعلى ومتكررة على نحو أكثر يوم السبت مقارنة بالأيام السابقة. وزعم الطرفان تقدمهما في جنوب طرابلس لكن لم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى حتى الآن.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك