سكان: اندلاع اشتباكات في الضواحي الشرقية من الحديدة باليمن بعد اتفاق الهدنة

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 07:12 م

عدن (رويترز) - قال سكان إن اشتباكات اندلعت في الضواحي الشرقية من مدينة الحديدة الساحلية باليمن يوم الجمعة بعد يوم من إعلان توصل الأطراف المتحاربة لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال أحد السكان لرويترز إنه سمع دوي إطلاق صواريخ وأسلحة رشاشة قادم من اتجاه ضاحية السابع من يوليو في شرق المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون فيما تتمركز على مشارفها قوات يمنية يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية.

واتفقت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في ختام محادثات السلام التي عقدت في السويد برعاية الأمم المتحدة على وقف القتال في الميناء وسحب القوات.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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