سكان: اندلاع اشتباكات في شرق الحديدة باليمن بعد اتفاق الهدنة

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 08:30 م

مقاتلون حوثيون في صنعاء في صورة بتاريخ الرابع من ديسمبر كانون الأول 2018. تصوير: خالد عبد الله - رويترز.

عدن (رويترز) - قال سكان إن اشتباكات اندلعت على مشارف مدينة الحديدة الساحلية باليمن يوم الجمعة بعد يوم من اتفاق طرفي الحرب على وقف إطلاق النار في محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة.

وقال أحد السكان لرويترز إنه سمع دوي إطلاق صواريخ وأسلحة رشاشة قادم من اتجاه ضاحية السابع من يوليو في شرق المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون فيما تتمركز على مشارفها قوات يمنية يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية.

واتفقت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في ختام محادثات السلام التي عقدت في السويد على وقف القتال في الميناء المطل على البحر الأحمر وسحب القوات.

وكان الاتفاق أول انفراجة كبيرة في جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف تمهيد الطريق أمام مفاوضات سياسية تنهي الحرب المستعرة منذ نحو أربعة أعوام التي أودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت اليمن إلى شفا المجاعة.

وقال المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث في نهاية المحادثات إن الطرفين سينسحبان "خلال أيام" من الميناء، وهو شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون الجوع، ثم بعد ذلك من المدينة. وسيجري نشر مراقبين دوليين، وستنسحب كل الوحدات المسلحة بالكامل خلال 21 يوما.

وأبلغ جريفيث مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة أنه ينبغي فرض نظام قوي للمراقبة في الحديدة على وجه السرعة للإشراف على الالتزام بالهدنة.

وقال دبلوماسيون إن نشر مهمة مراقبة كهذه يحتاج قرارا من مجلس الأمن.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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