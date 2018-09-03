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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 10:43 م 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 22:43

طرابلس (رويترز) - قال سكان يوم الاثنين إنه جرى حجب فيسبوك في العاصمة الليبية طرابلس ومدن أخرى بينما يتواصل القتال المستعر بين جماعات متناحرة.

وفيسبوك هو منصة الأخبار الرئيسية في ليبيا إذ تنشر عليه البيانات الصادرة عن المسؤولين والوزراء والجماعات المسلحة ذات النفوذ الفعلي في البلاد.

وكتب مستخدمون غاضبون على تويتر أن حجب فيسبوك بدأ ظهر الاثنين فيما أكد عدد من السكان عدم تمكنهم من الدخول على موقع التواصل الاجتماعي.

ويشتد القتال في طرابلس منذ ما يزيد على أسبوع بين جماعات متنافسة في أحدث موجة من الفوضى في البلد الواقع بشمال أفريقيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ولم يصدر رد واضح من أي مسؤول عن السبب في حجب الموقع وقال سكان إن مواقع الإنترنت الأخرى يمكن تصفحها.

وقالت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في بيان إن انعدام الأمن أسفر عن انقطاعات للكهرباء وإن مهندسي الصيانة لا يستطيعون الوصول إلى بعض المحطات التي توقفت عن العمل نتيجة لانقطاع الكهرباء.

ولم يشر البيان إلى مشكلة فيسبوك.

وتتحكم مؤسسات تابعة للدولة في استخدام الإنترنت كما تراقبه جهات أمنية تسيطر عليها في الواقع جماعات مسلحة تعمل مع الحكومة الضعيفة في طرابلس والتي تدعمها الأمم المتحدة.

ولا تلعب الصحف أي دور في ليبيا وليس هناك وجود يذكر للمؤسسات الإعلامية الليبية المستقلة في البلاد حيث يتعرض الصحفيون غالبا لتهديدات من جماعات مسلحة أو مسؤولين لا يرضون بأي انتقاد لأدائهم.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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رويترز