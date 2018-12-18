سكان: سماع انفجارات في الحديدة باليمن في اليوم الأول للهدنة

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 11:00 م

دبي (رويترز) - قال سكان إن دوي أربعة انفجارات سمع في مدينة الحديدة الساحلية باليمن مساء الثلاثاء، اليوم الأول في وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي بين حركة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة المدعومة من السعودية في محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة.

وقال أحد السكان لرويترز إن الانفجارات بدت كقصف مدفعي. ولم تتضح الجهة المسؤولة على الفور أو موقع الانفجارات بدقة.

واتهم تلفزيون المسيرة قوات التحالف بقيادة السعودية بخرق الهدنة. لم يتسن بعد الوصول إلى متحدث باسم التحالف للتعقيب عما إذا كان هناك استئناف في القتال.

واستمر القتال قبل أن يتوقف عندما دخلت الهدنة حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين لكن الهدوء ساد في الحديدة على مدى يوم الثلاثاء.

واتفقت حركة الحوثي وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على وقف القتال في المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون وسحب القوات في ظل ضغوط غربية لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو أربعة أعوام والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وترك ملايين اليمنيين على شفا مجاعة.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك