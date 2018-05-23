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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 03:48 ص 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 03:48

غزة (رويترز) - ذكر سكان محليون أن طائرة إسرائيلية دمرت قاربا راسيا في مدينة غزة في وقت مبكر من صباح الأربعاء. ولم ترد تقارير عن حدوث خسائر بشرية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الطائرات أصابت "أهدافا عسكرية تابعة للقوة البحرية لمنظمة حماس الإرهابية" و "البنية التحتية للإرهاب تحت الأرض" التابعة للحركة في شمال قطاع غزة.

وأضاف الجيش أن الضربات الجوية جاءت ردا على واقعة يوم الثلاثاء عبر خلالها مجموعة رجال من غزة السياج الحدودي إلى إسرائيل وأشعلوا النار في موقع عسكري. وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على قطاع غزة وسبق أن منعت قوارب أخرى من الوصول إلى الشاطئ.

ووصل العنف على امتداد الحدود بين إسرائيل وغزة ذروته في 14 مايو أيار عندما أفادت مصادر طبية في القطاع بمقتل ما لا يقل عن 60 محتجا فلسطينيا بنيران إسرائيلية. وتراجع العنف منذ ذلك الحين لكنه يندلع على نحو متقطع.

وذكرت مصادر طبية في غزة أن 110 فلسطينيين قتلوا منذ بداية الاحتجاجات على الحدود في 30 مارس آذار.

وتسيطر حماس على غزة منذ 2007. وتفرض إسرائيل ومصر حصارا فعليا على غزة متعللتين بمخاوف أمنية، الأمر الذي أوصل اقتصادها إلى حالة من الانهيار.

ويعيش في القطاع الضيق مليونا فلسطيني ينحدر معظمهم من نسل اللاجئين الذين فروا أو طردوا من منازلهم خلال القتال بين القوات العربية واليهودية وقت قيام إسرائيل.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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رويترز